استمرار مؤتمرات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالفيوم: قائد الإنجازات

يكثف حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، من عقد لقاءات دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ نظمت العديد من الفعاليات في مختلف مراكز المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية، شرحت خلالها إنجازات السيسي خلال الفترات الماضية، والمؤامرات التي تُحاك ضد مصر، وقدرة السيسي دون غيره على التصدي لتلك المؤامرات.

وشدد مسؤولو حزب مستقبل وطن خلال اللقاءات التي انعقدت اليوم الأربعاء، على ضرورة الاحتشاد بأعداد كبيرة، وضمان مشاركة مختلف فئات المجتمع في انتخابات الرئاسة القادمة بطريقة إيجابية، والتفافهم حول قيادتهم السياسية المتمثلة في المرشح عبد الفتاح السيسي لضمان توليه فترة رئاسية جديدة.

مناقشة التحديات التي تواجه مصر

ودارت محاور لقاءات دعم المرشح عبد الفتاح السيسي، حول أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية خصوصًا المتعلقة بمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى أرض سيناء الحبيبة، وحكمة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليًا في التعامل مع تلك التحديات والتصدي لها بكل قوة وشجاعة.

تناولت إنجازات الـ 9 سنوات

وتناولت تلك اللقاءات شرح إنجازات الـ 9 سنوات الماضية والتي شهدتها محافظة الفيوم تحديدًا منذ بداية تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، وخصوصًا المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مطلقين عليه لقب «قائد مسيرة التنمية ومهندس الإنجازات والمشروعات العملاقة».

شرح الأزمات العالمية

وشرح الحضور، أسباب الأزمات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية التي ضربت مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين على حكمة القيادة السياسية في إدارة الأزمة الأخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم لأشقائنا في غزة، وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن مصر القومي، وسيادة مصر على أرض سيناء.