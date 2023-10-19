نوف حجازي: سكان غزة يعيشون واقعا اقتصاديا صعبا ومعدل البطالة 46%

قالت نوف حجازي المذيعة بقسم الاقتصاد في قناة «العربية»، إن سكان غزة يعيشون واقعا اقتصاديا صعبا وفريدا من نوعه، فعلى الرغم أنهم يستخدمون عملة إسرائيل ليسوا جزءا من اقتصادها، مؤكدة أن اقتصاد غزة هو نقدي بحت في ظل عدم وجود نظام مصرفي.

تقديم المساعدات لأكثر من مليون و140 ألف مواطن

وأضافت «حجازي» خلال استضافتها على شاشة «العربية» أن معدل البطالة يقف عند 46% ويرتفع إلى 70% من فئة الشباب، ونحو 60% منهم بحاجة دائمة لمساعدات إنسانية وغذائية يحصلون عليها من قبل وكالة الأونروا، وقد قدمت المساعدات لأكثر من مليون و140 ألف مواطن، مشيرة إلى أن أكثر من 15 ألف شخص من قطاع غزة يعمل داخل إسرائيل وهم المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في قطاع غزة ويدخلون أكثر من 5 ملايين شيكل إلى القطاع يوميا بما يعادل ربع مليون دولار.

وأشارت إلى أن حوالي 2.3 مليون نسمة يعيشون في مساحة حجمها 365 كيلومترا مربعا بما يعني أن الكثافة السكانية مرتفعة، وبالتالي أدى ذلك لعدم وجود أراض زراعية ويستورد السكان الاحتياجات الغذائية من الخارج، لافتة إلى أن قطاع الصيد البحري يعمل به أكثر من 4000 صياد، بالإضافة لأكثر من 5000 عامل يرتبطون بقطاع الصيد بشكل غير مباشر، ومنهم صناع القوارب وبائعي السمك.

القطاع يعتمد على المولدات الكهربائية

وأردفت: «حقل غزة مارين تم اكتشافها في شرق المتوسط ويكفي لاحتياجات القطاع من الطاقة لعشر سنوات، ولكنه مغلق وعندما يتم تطويره يمكنه القيام بذلك، ودخل القطاع في مارس كميات كبيرة من البنزين والغاز عبر المعابر الرسمية، والقطاع يعتمد على المولدات الكهربائية».