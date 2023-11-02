السيرة الذاتية للدكتور أمجد حجازي عميد «آداب بنها» الجديد 

هنأت جامعة بنها الدكتور أمجد جمال إبراهيم حجازي وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق بعد تعيينه عميدا لكلية الآداب بالجامعة بعد أن كان يشغل منصب القائم بأعمال العميد.

وأوضح بيان صادر من جامعة بنها أن عميد كلية الآداب ببنها شغل منصب رئيس قسم المكتبات والمعلومات وتولى منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ثم قائما بأعمال عميد الكلية حتي صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا للكلية.

الدرجات العلمية لعميد آداب بنها الجديد

وأوضحت الجامعة أن عميد كلية الآداب ببنها الجديد حاصل على الدكتوراه في فلسفة الآداب من قسم المكتبات بكلية الآداب جامعة بنها في البحث العلمى في علم المكتبات والمعلومات في مصر والماجستير في الآداب من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بآداب القاهرة في موضوع الإنتاج الفكري المصري في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري (1950 : 1997) وتمهيدي ماجستير في المكتبات من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1998 وليسانس آداب مكتبات جامعة طنطا 1995 بتقدير جيد جداً (الأول على الدفعة).

التدرج الوظيفي لعميد كلية آداب بنها

وأوضح البيان أن عميد كلية آداب عمل أستاذ مشارك بقسم المكتبات والمعلومات- كلية الآداب - جامعة بنها من ومدرس بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة بنها ومدرس مساعد بقسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب - جامعة بنها وأخصائي مكتبات ثالث بالمكتبة المركزية بجامعة بنها.

النشاط الأكاديمي لعميد كلية الآداب ببنها

كما عمل رائد عام لجنة الأسر بالكلية وعضو مجلس إدارة مشروع المكتبة الرقمية بجامعة بنها وعضو لجنة المكتبات بالكلية والمرشد الأكاديمي لقسم المكتبات والمعلومات بالكلية وعضو اللجنة المشكلة لوضع لائحة القسم للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بالكلية ومدير تحرير مجلة كلية الآداب جامعة بنها.