الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. إليك التفاصيل

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، حالة من الثبات المستمر في ختام التعاملات، في ظل توقعات باستقرار الأسعار حتى ديسمبر الجاري.

«الوطن» ترصد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الریال السعودي مقابل الجنيه المصري

- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية داخل البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.75 شراء و32.26 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية داخل بنك الإسكندریة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.