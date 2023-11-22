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الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. إليك التفاصيل

كتب:

محمد سيف
09:16 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الريال السعودي

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، حالة من الثبات المستمر في ختام التعاملات، في ظل توقعات باستقرار الأسعار حتى ديسمبر الجاري. 

«الوطن» ترصد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الریال السعودي مقابل الجنيه المصري

- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

- وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية داخل البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.75 شراء و32.26 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

- وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية داخل بنك الإسكندریة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

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