الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. إليك التفاصيل
كتب:
محمد سيف
09:16 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، حالة من الثبات المستمر في ختام التعاملات، في ظل توقعات باستقرار الأسعار حتى ديسمبر الجاري.
«الوطن» ترصد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، كما يلي.
سعر الریال السعودي مقابل الجنيه المصري
- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه بيعا.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
- وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية داخل البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعا.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
- وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.75 شراء و32.26 جنيه بيعا.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
- وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية داخل بنك الإسكندریة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.