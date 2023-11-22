حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء، في ختام التعاملات المسائية، على ثبات الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات داخل جميع البنوك المصرية، في ظل توقعات باستقرار الأسعار حتي نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءا و30.85 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- ووصل سعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.