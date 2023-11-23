«زراعة المنوفية»: حصاد 3649 فدان قطن على مستوى الجمهورية هذا العام

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، أنّ محصول القطن هذا العام، شهد زيادة مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى بيع المحصول في حلقات القطن بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ إجمالي ما جرى حصاده من محصول القطن في محافظة المنوفية، بلغ 3649 فدانًا على مستوى جميع المراكز، موضحًا أنّ قويسنا وبركة السبع وأشمون ومنوف، كانت أكثر المراكز التي شهدت زراعة القطن.

حصاد محصول القطن

وأوضح أنّ صنف «جيزة 97» تم جمعه في مراكز التجميع بابنهس ودمهوج والرمالي ومصطاي وجنزور بقويسنا، بإجمالي 5571 كيسًا بما يعادل 4517 قنطارًا و775 كسرًا، كما تم توريد محصول القطن التجاري صنف «جيزة 97» بمراكز التجميع ببندر تلا مركز تلا، بواقع 805 أكياس ما يعادل 996 قنطارًا و790 كسرًا.

«التركاوي»: الدولة تولي اهتمامًا بزراعة القطن

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بضرورة الاهتمام بالمحاصيل لأهميتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعات القومية، ويتم تقديم كل الدعم للمزارعين على مستوى الجمهورية.