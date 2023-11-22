خطيب مسجد الحسين: التسامح قيمة عظيمة.. والعفو من صفات الله

قال الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الحسين بالقاهرة، إنّ التسامح قيمة عظيمة، تجعل الإنسان عنده عفوا عمن أساء إليه وظلمه.

العفو من صفات الله

أضاف «عبد السلام»، في حواره مع الإعلامية لمياء عبدالحميد، مقدمة برنامج «الدنيا بخير»، على قناة «الحياة»: «الله اسمه العفو، والعفو من صفات الله سبحانه وتعالى، والعبد من الممكن أن يخطئ في حق الله، والله سمى نفسه العفو، نحن لا نستحق أن يعفو الله عنا أو أن يسامحنا، لكنه عز وجل يعفو عنا».

الله أهل التقوى والمغفرة

وتابع إمام وخطيب مسجد الحسين: «الله أهل التقوى والمغفرة، كما أن الأنبياء اتصفوا بهذه الصفة، سيدنا يوسف حسده إخوته وطمأنه الله عزّ وجل وأكد له أنه سينتصر، وهو ما حدث في نهاية القصة التي وردت بالقرآن الكريم، وعفا سيدنا يوسف عن إخوته».

نصيحة لمن ولاهم الله أمر امرأة

ووجه إمام وخطيب مسجد الحسين، نصيحة لمن ولاهم الله أمر امرأة، وذلك في مقطع فيديو قصير له عبر صفحته على «فيس بوك»، وقال: يا من ولاك الله أمر امرأة إياك أن تعضلها مصداقا لقوله تعالى (فلا تعضلوهن).

وتابع إمام وخطيب مسجد الحسين: «مش معنى إنك ولي أمرها إنك تكتم على نفسها ويجب أن تحافظ عليها قدر ما استطعت لكن اتقي الله فيها واعلم أنها تريد أن تعيش حياتها».

وأكد: «فيا من ولاك الله أمر أخت أو أمر بنت اتقي الله فيها ولا تعضلها».