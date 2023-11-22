حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: ندعم قضايا المرأة والإنجازات ملموسة للجميع

قالت سميرة الشريف، عضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنَّ متطلبات المرأة وإنجازاتها على كل المستويات والمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي، واضحة وملموسة للجميع، من تمكين اقتصادي، وسن تشريعات وقوانين، وحتى الحوار الوطني الذي اعتمد جزء منه، اعتماد كلي على المرأة وقضاياها.

إنجازات لا تعد ولا تحصى في ملف قضايا المرأة للرئيس السيسي

أضافت «الشريف»، خلال خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» تقديم الإعلاميات مها الصغير، وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ كل محور من محاور قضايا المرأة تسوده انجازات لا تعد ولا تحصى للرئيس السيسي في هذا الملف، مستشهدةً بالمبادرات في مجال الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

ندعم أهل غزة وتوجيهات بتخفيف نفقات الحملة

وتابعت عضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنَّ حملتهم تهتم أيضاً بدعم أهل غزة وتوجيه الرئيس السيسي بتخفيف نفقات الحملة الانتخابية وترشيحه التبرع للمؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها مؤسسة «حياة كريمة» القادرة للوصول إلى ربوع مصر.

واستطردت «الشريف»، أنَّ الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، حلقة وصل للتواصل مع جميع أطياف المجتمع، من شباب وكبار السن ونساء مصر، وبالتالي أي مطلب ترى فيه احدى السيدات استحقاقهن له عليها بكتابته وإرساله على الصفحة.