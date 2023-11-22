هل نشهد سقوط أمطار مرة أخرى الأسبوع الجاري؟.. «الأرصاد» تجيب

بعد أن شهدت كل الأنحاء سقوط أمطار غزيرة على مدار مدار يومين، خلال الأسبوع الجاري، يتسائل الكثير من المواطنين، عن موعد عودة سقوط الأمطار مرة أخرى، حتى يتمكنوا من اتخاذ حذرهم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات المقبلة متوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

موعد سقوط الأمطار الأيام المقبلة

أضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، يصاحبها أتربة عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وتنحصر فرص سقوط الأمطار السبت المقبل على كل الأنحاء، لتعود مرة أخرى، وتستمر على مدار 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر

وجاءت درجات الحرارة يوم الجمعة المقبلة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية