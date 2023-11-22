حالة الطقس اليوم.. معتدل الحرارة نهارا مائل للبروة ليلا على أغلب المحافظات

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء تأثيرات المنخفض الجوي الذي سيطرت على البلاد منذ السبت الماضي وحتى أمس الثلاثاء، موضحة عودة الطقس إلى حالته الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال النهار، ومائل للحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

انتهاء تأثيرات المنخفض الجوى

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل، منوهة إلى عودة الشبورة المائية للتكون ما بين الرابعة فجرا والثامنة صباحا اليوم وخلال الأيام القادمة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.