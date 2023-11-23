رضيعة فلسطينية طالب الآلاف بتبنيها.. ماذا كُتب في ملفها الطبي؟

لا يمر يوما على غزة، إلا ويحمل معه قصة مأساوية جديدة، في ظل الوضع الذي يشهده القطاع على مدار 42 يوما، منذ بدء العدوان الإسرائيلي حربه وقصفه المستمر على المنازل والمستشفيات.

فقدت عائلتها ولم يتعرفوا على هويتها.. طفلة فلسطينية تهز القلوب في غزة

ورغم سقوط مئات الأطفال يوميا ما بين شهداء وجرحى، إلا أن الساعات الماضية شهدت تعاطفا كبيرا مع قصة طفلة فلسطينية، طالب الآلاف من أجل تبنيها، من خلال دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي، فما حكايتها؟.

«ابنه حليمة عبد ربه»، فوق يدها الصغيرة، وُضع هذا الاسم على الرضيعة مجهولة الهوية، والتي لم يمر على ميلادها سوى أشهر قليلة، بينما تملأ الندوب والجروح وجهها الصغير بعد إصابتها في قصف من جانب الطيران الحربي للعدوان الإسرائيلي.

مطالب بتبني رضيعة فلسطينية مجهولة الهوية بعد استشهاد عائلتها في غزة

الطفلة التي ظهر في ملفها الطبي أنها مجهولة الهوية، بينما كتبت جملة «الأهل شهداء»، أثارت تعاطف الآلاف عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ما تسبب في مطالبات بتبنيها بعد استشهاد عائلتها في الحرب على غزة.

«والله مستعد أخذها واتبناها أوصلوا صوتي أرجوكوا»، هكذا كتب أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبا بتبني الطفلة ورعايتها بعد أن فقدت ذويها، بينما كتبت أخرى: «ممكن أتكفل بيها أنا؟ أنا أم لـ 3 بنات وهي هتكون بنتي الرابعة».

وتتواصل الحرب على غزة التي بدأت منذ يوم 7 أكتوبر، وتحديدا بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية «طوفان الأقصى»، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات ما تسبب في سقوط آلاف الشهداء والجرحي في فلسطين.