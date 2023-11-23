أمين الفتوى: عقاب شديد في الآخرة ينتظر مَن يأكل الورث بالباطل

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يُدعى «حامد» حول حكم الشخص الذي يأكل أموال الناس بالباطل ولا يتعظ مما يحدث من حوله؟.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أمس الأربعاء: «والله هذه مشكلة كبيرة، وربنا قال فيها في آيات المواريث في آخر سورة النساء (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)».

الجزاء من جنس العمل

وتابع: «هتعطى الناس حقوقهم ربنا يكرمك، هتغتصب حقوق الناس وتأكل أموالهم بالباطل، هيكون جزائك كبير في جهنم، فلازم الإنسان يحافظ على حقوق الناس، ويعطى حقوق أخوته خاصة النساء منهم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه فى الجنة».