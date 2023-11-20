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أمين الفتوى: الحسد من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة

كتب:

مريم جاد
07:22 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من متابعة مفاده: «هل الحسد من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة؟».

هل الحسد من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين، إن الحسد من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة، ولكن هل فلان بحسده هو الذي قتل فلان؟ لأ، الربط ده مينفعش».

وتابع: أنه لا نستطع القول بأن شخص معين حسد آخر فحدث شيء سيء لهذا الشخص، مضيفًا: «هذه الربط ينشئ عقلية اسمها عقلية الخرافة، أي الابتعاد عن الأسباب المادية الملموسة، واللجوء إلى الخرافة».

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