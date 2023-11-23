لو اتنصب عليك في «بلاك فرايدي».. كيف تقدم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك؟

ينتظر الكثيرون شهر نوفمبر من كل عام للاستفادة من العروض والخصومات الكبيرة التي تقدمها الشركات المختلفة على المنتجات والأجهزة الكهربائية، ولكن يتعرض بعض المواطنين إلى النصب عند شراء المنتجات ذات الخصومات الكبيرة، ما دفع جهاز حماية المستهلك إلى توفير آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين المتضررين.

وأوضح جهاز حماية المستهلك عبر صفحتة الرسمية «فيسبوك» طرق تقديم الشكاوى عند التعرض للنصب أو حدوث مشكلة ما، والتي جاءت كالتالي:

طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

- يمكن إرسال رسالة بالشكوى على رقم الفاكس 0233055753.

- استخدام تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

- تقديم شكوى داخل أحد مقرات الجهاز.

- تقديم الشكوى من خلال رقم الخط الساخن على «19588» أو من خلال واتساب 01577779999.

- تقديم شكوى من خلال إرسال رسالة على الرابط الإلكتروني.

- وعند شراء المنتجات يجب أن تحتوي الفاتورة على عدة بيانات، وتتمثل في توضيح الأسعار الخاصة بالمنتجات قبل وبعد الخصم.

- الالتزام بسياسة الاسترجاع والاستبدال وتاريخ البيع واسم الشركة التجارية، والعنوان، ورقم البطاقة الضريبية، والسجل التجاري.