«قدمت كل ما تملك».. سيدة من قنا تتبرع بقرطها الذهبي وأموال العمرة لمساعدة أهل غزة (فيديو)

تراقب من أمام الشاشة المشاهد الوحشية، وما يتعرض له سكان قطاع غزة من الانتهاكات على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا تملك غير الدعاء لهم في صلاتها، بدأت في التفكير بدعمهم بعد أن سمعت عن التبرع لمؤسسات التحالف الوطني، فقررت أن تسهم، لكنها لم تكن تمتلك سوى قرطها الذهبي، ومبلغ ادخرته لتحقيق أمنيتها في زيارة بيت الله الحرام، ودون التفكير كثيرا، قررت بيع قرطها والتبرع بقيمته، إضافة إلى ما ادخرته لتسهم في القوافل الانسانية.

دعم أمهات وأطفال غزة

ورغم حياتها البسيطة، ومتطلبات أسرتها، إلا أن سلوى جاد الكريم، ابنة محافظة قنا، ولديها 6 أبناء بمراحل التعليم المختلفة، لم تتردد للحظة واحدة في قرارها بالتبرع، وقطعت نحو 10 ساعات سفر على الطريق من محافظتها إلى القاهرة، لتصل إلى مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني لتسلم لهم تبرعها، لم تفكر في عناء ومشقة الطريق، بل كان هدفها الوحيد محاولة دعم أمهات وأطفال غزة الذين تابعتهم من أمام الشاشات، ووضعت نفسها مكانهم.

المشاركة في تجهيز المساعدات

وشاركت ابنة محافظة قنا في تجهيز المساعدات بنفسها، وقالت لـ«الوطن»، إنها تتابع ما يحدث في غزة منذ اللحظة الأولى، وإحساسها بالمسؤولية هو ما دفعها للتبرع بالمبلغ الذي وصفته بالبسيط، ولكنه في الحقيقة هو كل ما تمكنت من توفيره: «أنا لو عندي حاجة تانية غير كده كنت اتبرعت بيها، روحت بعت الحلق وكملته على الفلوس اللي معايا، أساعد بيهم في أي حاجة حتى لو زجاجة دواء أو بطانية، علاج أو أكل، أي حاجة».

دعت صاحبة الـ40 عاما لأهل فلسطين بزوال الغمة، موضحة أنها تقيم الليل بالصلاة والدعاء لأهل غزة، حتى تنقشع عنهم المحنة: «ربنا ينصرهم».