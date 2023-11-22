«حياة كريمة»: القرى تطورت نتيجة لمشروعات المبادرة القومية

قالت مروة فخري المدير التنفيذي لمشروعات مؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تعمل على رفع كفاءة الطرق وتجديد القرى، مشيرة إلى أن القرى تطورت نتيجة لمشروعات المبادرة القومية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة على مشارف الانتهاء، وستبدأ المرحلة الثانية مباشرة دون تأخير.

مؤسسة حياة كريمة تهدف إلى مصلحة المواطن

أضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن حياة كريمة دائمًا ما تكون سباقة بالمبادرات التي تمكنها من الوصول للمواطن بدون تعب أو تكلفة مالية على المواطن، وتسهل عليه أمور حياته من كل نواحيها، موضحة أن لدى المؤسسة قاعدة من المتطوعين، قد وصل عدد المتطوعين إلى 36 ألف متطوع من القرى نفسها، وهو ما يسهل على المؤسسة تنفيذ مشاريع في صميم احتياج كل قرية، وتقديم المساعدات إلى من يحتاج فعلًا.

واستكملت: «المبادرات التابعة لحياة كريمة توفر فرص عمل للقادرين على العمل، ليس الأمر مقتصراً فقط على المساعدات ولا المشاريع، نوفر مشاريع صغيرة للقادرين في قريتهم ويبدأون بالعمل بها ويدر دخلًا عليهم وعلى منازلهم».