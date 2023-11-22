محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

ترأس اللواء أشرف الداودية محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنتهية، ومتابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد موسي عمران ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والعميد أحمد عصمت مدير مؤسسة حياة كريمة بقنا، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

حيث استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية، والتي شملت تسليم عددا من المجمعات الخدمية والزراعية، والوحدات الصحية، و محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي، و تم تشغيلها تجريبيا، موجها بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين.

محافظة قنا

كما استعراض المحافظ نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حدة، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، مشددا بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة .

و من جانبه أكد الداودي أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ مشروعات المبادرة بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعا دوريا لمناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لتلك المشروعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولي القطاعات الخدمية لتقديم التيسيرات اللازمة .