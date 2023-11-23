جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالسويس.. تنطلق الأحد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمدارس الرسمية والخاصة واللغات، إذ تنطلق الامتحانات يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر.

موعد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي بالسويس

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، يوم الأحد المقبل؛ لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي للمدارس الرسمية ومدارس اللغات، على أن تبدأ الامتحانات في أثناء الحصة الرابعة من كل يوم محدد للامتحانات وفقًا للضوابط الموضوعة من مديرية التعليم بالسويس على النحو التالي:

الأحد 26 نوفمبر.. لغة عربية في الحصة الرابعة

الاثنين 27 نوفمبر.. لغة أجنية أولى

الثلاثاء 28 نوفمبر.. لغة أجنبية ثانية

الأربعاء 29 نوفمبر.. مادة الرياضيات

الخميس 30 نوفمبر.. ماة الأحياء

الأحد 3 ديسمبر.. مادة الكيمياء

الاثنين 4 ديسمبر.. مادة الفيزياء

الثلاثاء 5 ديسمبر.. مادة التاريخ

الأربعاء 6 ديسمبر.. مادة الجغرافيا

الخميس 7 ديسمبر.. لسفة ومنطق

ضوابط امتحانات الصف الأول الثانوي في السويس

وشددت مديرية التربية والتعليم، في بيان، مرفق بجداول الامتحانات على ضوابط لا بد من اتباعها خلال عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي، وهي أن تجرى الامتحانات بالحصة الرابعة من كل يوم محد للامتحانات دون الإخلال باليوم الراسي والعملية التعليمية وحضور الطلاب من أول اليوم الدراسي حتى نهايته، والامتحان مسؤولية موجه المادة ومدير المدرسة مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، إضافة التصيح يومي ولا يتم الإعلان عن النتائج وامتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع بمعرفة كل مدرسة.