خريطة قطع المياه اليوم بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت اليوم الخميس عدة شركات مياه شرب وصرف صحي انقطاع الخدمة، بعدة قرى ومدن تابعة لها وقطع المياه خلال الفترة الصباحية للصيانة الدورية التي تنتهجها الشركات شهريًا لتقديم خدمة افضل لعملائها.

وأهابت الشركات بالمواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم، توفير مصدر مياه بديل خلال فترة انقطاع المياه، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز.

مواعيد قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم بالمحافظات وفقًا لخطة الصيانة كالتالي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، قطع المياه للصيانة الدورية وتنظيف المحروقات وتطهير الخزانات عن عدة قرى بمراكز شبين الكوم والاجور وتلا وبركة السبع والشهداء و أشمون لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الـ2 ظهرا.

أماكن قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عن قطع المياه اليوم الخميس من الساعة 12 صباحًا حتي انتهاء أعمال الصيانة لتنفيذ خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب عن منطقة الكشلة، وحي المنشية، وقرية جماجون.

قطع المياه اليوم بالمحافظات

ويتم فصل الخدمة وقطع المياه عن بعض الأماكن بالمحافظات المختلفة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال لمدة ساعة يوميا تتم بالتبادل وفقا لجدول قطع الكهرباء، حيث تتأثر محطات المياه بفصل التيار الكهربائي.