إزالة 11 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بناصر شمال بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، إزالة 11 حالة تعد، خلال الفترتين الصباحية والمسائية في الـ24 ساعة الأخيرة، بكافة قرى ومدن مركز ناصر ناصر المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجدد المحافظ خلال تصريحات صحفية، تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.