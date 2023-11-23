«المعاهد الأزهرية»: حريصون على تطوير منظومة الامتحانات وتطبيق التحول الرقمي

عقد أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا مع رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، ومديري إدارات الامتحانات بالمناطق الأزهرية، ومديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، لمناقشة أعمال الكنترولات لطلاب الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

امتحانات طلاب المعاهد الأزهرية

واستعرض سيد عبد العاطي، مدير إدارة شئون الامتحانات، التحديثات التي تمت على برامج الكنترولات الخاصة بالشهادات الابتدائية والإعدادية، والتي تضمنت تطوير واجهة المستخدم لبرامج الكنترولات لسهولة الاستخدام وزيادة سرعة الأدا، إضافة إلى تقارير جديدة لبرامج الكنترولات تتضمن بيانات دقيقة ومفصلة عن نتائج الامتحانات.

تطوير منظومة الامتحانات

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على تطوير منظومة الامتحانات وتحديثها بشكل مستمر، من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان جودة العملية التعليمية.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب، من أجل الارتقاء بمنظومة الامتحانات في الأزهر، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائه الطلاب.