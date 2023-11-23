نقيب الزراعيين: نجاح «توشكى» يجسد جهود الرئيس السيسي في إتاحة الأمن الغذائي

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن نجاح مشروع توشكى يجسد مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لتوفير المحاصيل وإتاحة الأمن الغذائي.

وأوضح نقيب الزراعيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أمس الأربعاء، أن مشروع توشكى يوفر مليون فدان قمح سنويًا، لافتا إلى أن طن القمح عالميًا يعادل 18 ألف جنيه.

وأضاف الدكتور سيد خليفة، أن زراعة مليون فدان قمح في توشكى، يوفر العملة الصعبة، مشددا على ضرورة زيادة الرقعة الزراعية لتأمين الأمن الغذائي.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن الدولة تحقق تنمية زراعية في شمال سيناء لخدمة المصريين، مضيفا أن يتم العمل على تقليل فاتورة الاستيراد من خلال توطين الصناعة.

أهمية شبكة الطرق

ولفت إلى أنه لولا شبكة الطرق لما تمكنت الدولة من استصلاح أراض جديدة في توشكى، وذلك ردا على تقليل البعض من أهمية مشروعات الطرق، قائلا: «البعض بيقول هي الطرق بتأكلنا وبتشربنا؟.. أه بتأكلنا وتشربنا، لولا الطرق ما كانت الدولة لتصل إلى توشكى وتستصلح الأراضي».

الدولة حققت تنمية زراعية لتوفير الأمن الغذائي القومي

وأضاف أن الدولة حققت تنمية زراعية لتوفير الأمن الغذائي القومي، مؤكدا أن العالم يتابع ما تقوم به مصر في مجال الأمن الغذائي رغم التحديات.