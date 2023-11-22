هبوط كبير في أسعار الذهب الآن.. إليك الفاصيل

هبوط جديد شهدته أسعار الذهب منذ قليل، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، وبلغت قيمة الانخفاض نحو 65 جنيهًا في جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا، وسجل نحو 2735 جنيها، مقارنة بما كان عليه في منتصف التعاملات نحو 2800 جنيها.

سبب هبوط الذهب

وتشهدت أسعار الذهب حالة من الهبوط الكبير خلال الساعات الماضية وتوقع الخبراء مزيدًا من الهبوط خلال الأيام القادمة لأن الخام الأصفر عالميًا من المتوقع أن يتاجع بشكل كبير بعد أن قفزت الأوقية إلى نحو 1990 دولار.

تنشر «الوطن»، تفاصيل سعر الذهب عيار 21، وسجل نحو 2735 جنيهًا للشراء، مقارنة بما كان عليه في منتصف التعاملات، بينما سجل للبيع نحو 2710 جنيهات، وجاءت الأسعار كالتالي.

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 3126 جنيه للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3098 جنيهاً بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 18كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو، 2344 جنيه للشراء، و2324 جنيهاً للبيع.

أسعار الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، داخل محلات الصاغة، بدون ضريبة ومصنعية، إلى 1823 جنيهًا للشراء، و1808جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو، 1563 جنيه للشراء، والبيع 1549 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب يبلغ 21 ألفًا و880 جنيهًا، وسجل سعر الأونصة، في الأسواق العالمية، 1990 دولار.