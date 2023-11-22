أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الأربعاء.. الجرام عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023 ثباتًا في الأسعار، في ختام التعاملات اليوم في محلات الصاغة، مقارنة بما كانت عليه الأسعار في بداية ومنتصف التعاملات.

«الوطن» تنشر تفاصيل سعر الذهب عيار 21، وسجل نحو 2800 جنيه للشراء، و2780 جنيهًا للبيع وهو الأوسع انتشارًا بين المواطنين وجاءت الأسعار كالتالي.

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 3200 جنيه للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3177 جنيهاً بحسب الأسعار المعلنة في ختام التعاملات اليوم الأربعاء22-11-2023.

أسعار الذهب عيار 18

كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو، 2400 جنيه للشراء، و2383 جنيهاً للبيع.

أسعار الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، داخل محلات الصاغة، بدون ضريبة ومصنعية، إلى 1867 جنيهًا للشراء، و1853جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو، 1600 جنيه للشراء، والبيع 1589 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب يبلغ 22 ألف و400 جنيهًا، وسجل سعر الأونصة، في الأسواق العالمية، 2000 دولار.