‎سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم.. اعرف بكام؟

بلغت أسعار الذهب عيار21 اليوم الأربعاء، خلال منتصف التعاملات، نحو 2800 جنيه للشراء، و2780 جنيهًا للبيع، في محلات الصاغة بمصر، يضاف إليها قيمة المصنعية والضريبة، وذلك بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الصاغة منذ قليل.

تنشر «الوطن» تفاصيل سعر الذهب عيار 21، وكذلك تفاصيل سعر الذهب عيار 24، حيث بلغت أسعار الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء، نحو 3200 جنيه للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3177 جنيهاً.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 الآن، 2400 جنيه للشراء، و2383 جنيهاً للبيع.

أسعار الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، داخل محلات الصاغة، بدون ضريبة ومصنعية، إلى 1867 جنيهًا للشراء، و1853جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الآن، 1600 جنيه للشراء، والبيع 1589 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب يبلغ 22 ألف و400 جنيهًا، وسجل سعر الأونصة، في الأسواق العالمية، 2000 دولار.