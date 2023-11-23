إشادات الجمهور بمسلسل صوت وصورة بعد انتهائه: زعلنا إنه خلص

إشادات عديدة نالتها الفنانة حنان مطاوع بمسلسل صوت وصورة والتي انتهت بإذاعة حلقاته، محققا نجاحا كبيرا وإعجاب الجمهور والنقاد.

وأعربت حنان مطاوع عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن سعادتها بنجاح مسلسل صوت وصورة.

وكتبت حنان مطاوع قائلة: خلصت حدوتة رضوى ..خلصت بمشاكلها و حلوها و مرها و أيامها الصعبة خلصت و عرفتنا ان الزمن اللي احنا فيه دلوقتي لا تصدق اللي بتسمعه و لا حتى اللي بتشوفه و ان لولا محنتها كانت فضلت مكملة مع راجل سلبي و تديله من عمرها اكتر و مكانتش اكتشفت نفسها و لا قابلت الاحسن ، لازم تتعلمي من رضوى انك ما تسمحيش لحد يتخطى حدوده و لا تتجاهلي اللي بيتقال و لا تثقي في حد ثقة مفرطة.

لتنهال عليها تعليقات الجمهور والتي جاءت كالتالي:أنتي رائعة ومبدعة ومميزة فنانة موهوبة طبيعية تلقائية اداء كله بساطة تستحقي لقب ملكة متوجة في سماء الفن وقال آخر:بس النهاية كانت ناقصة جواز رضوي ولطفي عبود،وقال تعليق آخر: الواحد زعل ان المسلسل خلص:قال تعليق مسلسل جميل وانتي جميلة ورضوي جميلة

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

وشارك في مسلسل «صوت وصورة» عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم حنان مطاوع، ووليد فواز، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.