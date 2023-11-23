وزير الري السابق يكشف تفاصيل الفحص الكامل للسد العالي بعد 60 عاما

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن هناك جهودا شاملة على المنشآت المائية لتطويرها، وإقامة سدود أخرى مثل قناطر أسيوط والتي أنجزت في السنوات الأخيرة، وقناطر ديروط تحت الإنشاء.

القناطر الجديدة تهدف لجودة المياه وإطالة عمر المنشآت

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القناطر الجديدة تهدف لجودة المياه وإطالة عمر المنشآت وتحويل القديمة منها لمزار سياحي، مؤكدًا أن السد العالي تم انشاؤه منذ أكثر من 60 سنة وكان المفروض أن يتم عمل فحص شامل له كل خمس و10 سنوات.

وأكد أنه تم عمل كشف كامل على السد العالي من المركز القومي لبحوث المياه بأشعة تحت الحمراء ورفع مساحة لأنه أهم منشأ مائي في مصر ولحماية الأمن المائي، مشيرًا إلى أن الدراسة أخذت عامين كاملين لأن الجسم الأساسي حالته ممتازة، ولكنه يحتاج لبعض التدعيمات مثل سلم وخط كهرباء وجارٍ إنشاؤها.

دراسة كاملة على منظومة السد العالي ومنخفض توشكى

وأشار إلى أنه تم عمل دراسة كاملة على منظومة السد العالي ومنخفض توشكى، لعمل قنطرة لمواجهة الأحداث المتطرفة مثل انهيار سد النهضة ونضع أسوأ الاحتمالات وتم دراستها لتدخل في مرحلة التنفيذ حتى يتم تصريف المياه في مفيض توشكى.