مراسل القاهرة الإخبارية: استهداف مستشفى جنوبي قطاع غزة كتب: هاجر عمر 01:56 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023 غزة أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، استهداف مستشفى جنوبي قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بايدن يؤكد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين قسريا من غزة إلى الأراضي المصرية أمين عام «حماة الوطن»: سياسة مصر الخارجية أسهمت في هدنة غزة الإنسانية «الصحة الفلسطينية»: انهيار 280 ألف وحدة سكنية منذ بدء العدوان على غزة أستاذ علوم سياسية: تحفظات داخل حكومة الاحتلال على اتفاق الهدنة في غزة تقارير إسرائيلية: إصابة 1600 جندي بإعاقات جسدية جراء العدوان على غزة خالد أبوبكر: الوساطة المصرية للهدنة في غزة أصبحت حديث العالم خبير: الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف عدوانه على غزة فقبل بالهدنة غزة مستشفى غزة إسرائيل قوات الاحتلال بقلم هاجر عمر