محافظ قنا: 223 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، جرى تمويل 8658 مشروعا من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 223 مليونا و19 ألف و473 جنيه، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

المشروعات الصغيرة

أضاف الداودي، أن المشروعات الممولة من الجهاز، منها 360 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 83 مليون و240 ألف و868 جنيه، وفرت 1016 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر، 8298 مشروعا، بتمويل قدره 139 مليون و778 ألاف و605 جنيه، وفرت 10012فرصة عمل.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة، من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.