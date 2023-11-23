«الصحة» تطلق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية في 11 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاقها حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة الإنجابية في 11محافظة، تحت شعار «حقك تنظمي»، وفي إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

تأتي الحملة في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان، في جميع الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

إطلاق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الحملة تنفذ في محافظات «الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية»، في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل، لافتاً إلى تنفيذ الحملة في محافظة بورسعيد من 6 ديسمبر وحتى 12 من الشهر نفسه.

وأضاف «عبدالغفار» أنّ الحملة تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالإضافة إلى متابعة الحمل والسونار، وذلك من خلال أخصائيين، كما تصرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

حملة طرق الأبواب المستمرة بتسع محافظات

ومن جهته، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنّ الحملة تتزامن مع حملة «طرق الأبواب» المستمرة في تسع محافظات هي «المنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ومرسى مطروح وبني سويف وسوهاج».

ولفت «عباس» إلى إقامة معارض لنوادي المرأة، التي أثبتت فعاليتها ونجاحها على مدار الحملات السابقة، مضيفًا أنّ هذا النشاط يمثل جانبًا من مساهمة الوزارة في تحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، إذ إنّ جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، وذلك إيمانًا من القطاع بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

وقالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إنّ الوزارة توفر وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة منها طويلة المفعول مثل اللولب النحاسي والهرموني وكذلك كبسولة «الإمبلانون نكست»، وتوفير حقن السايانا التي أضيفت مؤخرًا لوسائل تنظيم الأسرة، لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.