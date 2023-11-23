رسالة مهمة من «الصحة» بشأن إصابة الأطفال بارتفاع درجة الحرارة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمواطنين بشأن إصابة الأطفال بارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة، قائلة في تقرير رسمي لها، إن عند إصابة الأطفال بارتفاع درجة الحرارة على أولياء الأمور الحرص على الاهتمام بالأطفال وإعطائهم شرب المياه والسوائل المختلفة حتى قبل الخروج في الطقس البارد.

تحذير من تناول الأدوية للأطفال عند الإصابة بارتفاع درجة الحرارة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، الحصول على السوائل بكثرة خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة يعمل على تعويض الجسم بما فقده، موضحة أنه عند اصابة الرضع بارتفاع درجة الحرارة لا ينبغي إعطائهم سوى حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي، نصاحة أولياء الأمور بضرورة الحفاظ على برودة الجسم إذا لم يكن الطفل يرتجف، محذرة من تناول الأدوية للأطفال عند الإصابة بارتفاع درجة الحرارة دون الرجوع الى الطبيب المختص، مؤكدة أن الأدوية العشوائية لها أضرار جسيمة على صحة الجسم.

إرشادات للأطفال خلال انخفاض درجة الحرارة

ونصحت وزارة الصحة والسكان لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض خلال فترة انخفاض درجة الحرارة بالتزامن مع فصل الشتاء لابد من تناول وجيات صحية، وشرب السوائل حتى قبل الخورج من الطقس البارد، وممارسة الحركة البدنية في اليدين والقدمين ، وارتداء الملابس الثقيلة التى تحمي من برودة الطقس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى دجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة الى توافر كافة الأدوية الخاصة بأمراض فصل الشتاء في جميع المستشفيات ولا يوجد نقص في المستلزمات الطبية.