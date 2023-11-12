فيلم «البعبع» لأمير كرارة يحقق إيرادات ضعيفة في دور العرض

حقق فيلم البعبع، إيرادات ضعيفة في دور العرض، بلغت ألف و188 جنيها، واحتفظ بالمركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي يتصدرها أفلام «فوي فوي، وش في وش، والعميل صفر، والخميس اللي جاي، وحسن المصري»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات «فيلم البعبع» على مدار 19 أسبوع عرض بالسينما، بالتزامن مع احتفالات موسم أفلام عيد الأضحى 2023، نحو 43 مليون و490 ألف جنيه.

أبطال فيلم «البعبع»

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم «البعبع»

تدور قصة فيلم البعبع، في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق، من خلال سلطان البعبع الذي يقررالتوبة عن الإجرام، وتحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته رأسًا على عقب بسبب طفلين يزعمان أنه والدهما.