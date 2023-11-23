عضو كبار العلماء يكشف عن 7 وصايا للنبي محمد.. «كنز من كنوز الجنة»

قال الدكتور علي جمعة عضو كبار هيئة العلماء، إنّ النبي الكريم أوصى أمته بذكر الله في كل وقت وحين وذلك لأن ذكر الله كنز من كنوز الجنة ومن أحب الكلام إلى الله عزوجل.

وصايا النبي الكريم

واستدل جمعة في حديثه بما روي عن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ: أَوْصَانِي بِأَنْ لَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَوْصَانِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ». [صحيح ابن حبان]

صيغة للصلاة على النبي الكريم

وأوضح جمعة أنّ النبي أوصى بذكر الله والصلاة عليه، حيث ذُكر في كتاب الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين عدد من الصيغ المختلفة للصلاة على النبي ومنها: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَِ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأشار جمعة إلى أنّه روى النسائي في مسنده عن أبي الأزهر بسنده عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من سّره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبيّ، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد».