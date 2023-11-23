«الأرصاد» تحذّر من تكون الشبورة المائية.. والعظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس بعد موجة التقلبات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية اليوم في معظم محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة تتراوح حول المعدلات الطبيعية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي على القناة الأولى، أنّ درجات الحرارة تتراوح حول المعدلات الطبيعية لها في هذا التوقيت من العام خاصة خلال فترات النهار، ويُتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

وتابعت أنّ هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يزداد الشعور بالطقس الخريفي المعتدل خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تكون الشبورة المائية

وحذّرت هيئة الأرصاد، المواطنين من تكون الشبورة على أغلب الطرق السريعة والمناطق القريبة من القريبة من المسطحات المائية، إذ تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أنه خلال فترة الليل، تشهد البلاد انخفاضا في الأحوال الجوية، وتنخفض الصغرى على القاهرة الكبرى عن 16 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة أقل من 16 درجة بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة، وهناك مناطق من محافظات شمال الصعيد تصل إلى 12 درجة و10 في فترة الليل.