«الأرصاد» تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدا، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

ولفتت «الأرصاد» إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى، بدءا من السبت المقبل، على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة يوم السبت الموافق 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.