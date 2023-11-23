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كيفية التعامل مع تسرب الغاز في المنزل.. 5 نصائح و3 محاذير

كتب:

مارينا رؤوف
10:47 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
رائحة الغاز

رائحة الغاز

مع ازدياد أعداد مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر، والتي بلغت نحو 14 مليون مستخدم، أصبحت شركات الغاز الطبيعي تكثف جهودها لتوعية المواطنين بالطرق الآمنة للتعامل في حالة الشعور بوجود تسريب للغاز الطبيعي.

وظهرت أهمية هذه الجهود خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تداول عدد كبير من المواطنين عن اشتباه في حالة من تسرب لرائحة الغاز الطبيعي في القرية الذكية، وأدى هذا إلى بحث العديد من المواطنين عن الطرق الآمنة للتعامل مع رائحة الغاز في حال حدوثها، وذلك لتجنب التعرض لمشكلات صحية واختناقات وكوارث أكبر من ذلك.

نصائح للتعامل في حالة وجود تسريب للغاز

ونشرت شركة «تاون جاس» عددا من النصائح والخطوات التي يجب اتباعها في حالة شم أو الاشتباه في وجود تسريب لرائحة الغاز الطبيعي خاصة في المنازل والوحدات والأماكن المغلقة، جاءت كالتالي:

1- عدم التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف، وعند الشك في وجود تسرب الغاز داخل المكان يجب أن تتجنب المصادر التي قد تحدث شرارة، مثل الضغط على مفتاح المصباح الكهربائي أو إشعال الولاعات أو التدخين، ويجب الابتعاد عن أي جهاز كهربائي لأن في حالة وجود تسرب كثيف للغاز قد يحدث انفجار.

2- عدم تشغيل مراوح الشفط.

3- عدم التعامل مع أي مواد ملتهبة.

4- يجب إخلاء المكان من أي شخص.

5- غلق صمام -محبس الغاز الرئيسي للشقة، من الضروري التأكد من إغلاق مصادر الغاز داخل المنزل على الفور لوقف التسريب، وفي حال لم تتمكن من العثور عليه، اتصل بمسئول الغاز الخاص بمنزلك ليعطيك التعليمات الصحيحة لضمان سلامة المنزل.

6- إطفاء مصادر الإشعال القريبة.

7- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب، في حالات تسرب الغاز داخل المنزل عليك فتح جميع النوافذ والأبواب لضمان تشتت الغاز المتسرب.

8- الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 129 ليصلك في الحال من يكتشف التسريب وإصلاحه فورا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.