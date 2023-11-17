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المستشار محمود فوزي: الجميع استفاد من الحوار الوطني والرئيس وجه بضرورة استمراره

كتب:

محمد عزالدين
11:46 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة استمرار الحوار الوطني، وموافقته على المخرجات كانت «شيك على بياض».

قال المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تأخرت نظرًا لوجود أولويات أخرى، أبرزها إعادة بناء المؤسسات ومكافحة الإرهاب.

وواصل: «الحوار الوطني عندما تمت الدعوة إليه لم تكن الدولة والإقليم بهذا الحال.. والحوار الوطني يجب أن يستمر وهو حالة تفيد كل الأطراف سواء الحكومة أو المعارضة وصانعي القرار.. وهناك أحزاب تتفق مع مرشحنا في الرؤية وتختلف في التفاصيل لكنها تقف على أرضية وطنية».

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