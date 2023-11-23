«التعليم» تعلن تفاصيل مسابقة الأم والأب المثاليين.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، تنظيم مسابقة الأم المثالية والأب المثالي « العامل - العاملة» المثالي لعام 2023-2024، مشيرا إلى أنّه سيتم تسليم الاستمارات في موعد أقصاه يوم الخميس 9-2-2024، ولن يلتفت لأي استمارات غير مستوفاة للاعتمادات والتوقيعات، بعد الموعد المحدد.

شروط الأب المثالي

- ألا يقل سن الأب المتقدم للمسابقة عن 50 سنة في 31 ديسمبر.

- أن لا تقل مدة الزواج عن 20 سنة في 31 ديسمبر.

- ألا يكون في عصمته أكثر من زوجة.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء قد تحددت معالم مستقبلهم.

- ألا يوجد بين الأبناء أُمّي وأن يكون أحدهم التحق بالعمل.

- أن تتضمن قصة حياة الأب من خلال أسرته الصغيرة أعمال ومواقف واقعية لها دور إيجابي مؤثر مرتبط في أي مجال في الحياة يوضح طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية بين أفراد الأسرة وما يكتنفها من صعوبات وكيفية التغلب عليها، ومدى عطاء الأب لأبنائه وأسرته لجعلها تعيش في جو أسري سعيد دون مشكلات، وكذلك عطاءه لمجتمعه.

شروط الأم المثالية

- ألا يقل سن الأم المتقدمة للمسابقة عن 45 عاما في 31 ديسمبر.

- ألا تقل مدة الزواج عن 20 سنة في 31 ديسمبر.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3.

- ألا يوجد بين الأبناء أُمّي وأن يكون أحدهم أنهى التعليم والتحق بالعمل.

- أن تتضمن قصة حياة الأم من خلال أسرتها الصغيرة أعمال ومواقف واقعية لها دور ايجابي مؤثر مرتبط في أي مجال في الحياة يوضح طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية بين أفراد الأسرة وما يكتنفها من صعوبات وكيفية التغلب عليها، ومدي عطاء الأم لأبنائها وأسرتها لجعلها تعيش في جو أسري سعيد دون مشكلات، وكذلك عطائها لمجتمعها.

- رأي الرئيس المباشر في صحة الترشح للمسابقة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات او أي جزاءات.

- مرفق صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة، وصورة للبطاقة الشخصية.