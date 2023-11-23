«التعليم» توضح شكل امتحانات نصف العام لأولى ثانوي بسبب تأخر التابلت

يتداول أولياء الأمور لطلاب الصف الأول الثانوي، العديد من التساؤلات للاطمئنان على سير العملية الامتحانية لأبنائهم، وخاصة بسبب تأخر استلام الطلاب للتابلت، ليطرحوا سؤالا وهو: هل امتحانات نصف العام لأولى ثانوي ورقية أم إلكترونية بسبب تأخر التابلت؟

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، حقيقة ما تردد خلال الأيام الأخيرة، عبر جروبات أولياء الأمور.

امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونية

وقال المصدر، إن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون إلكترونية، وكذا للصف الثاني الثانوي، مشددا على عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن اتخاذ الوزارة قرارًا بأن تجرى الامتحانات ورقيا، مؤكدا أن تأخر التابلت لن ولم يؤثر على هذا القرار.

وأكد المصدر خلال حديثه، أن الدفعة الأولى من أجهزة التابلت المقرر تسليمها للصف الأول الثانوي وصلت بالفعل، وستوزع خلال الأيام القلائل القادمة على المدارس، كاشفًا أن باقي الدفعات ستصل تباعًا، منوها أن التعليمات الخاصة بتوزيع التابلت ستعمم على المدارس هذا الأسبوع.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي، كما يلي:

- صورة من شهادة ميلاد الطالب الذي يريد الحصول على التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- تقديم إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- تقديم إقرار تسليم التابلت موقعا عليه ولي الأمر.