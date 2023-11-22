آخر كلمات المراسلة فرح عمر قبل استشهادها بقصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

استمرارا لاستهداف الإعلاميين المعنيين بتغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي، استشهدت المراسلة اللبنانية فرح عمر والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري، أمس الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للإعلاميين والمراسلين في قرية طير حرفا جنوبي لبنان ضمن العدوان المستمر على الحدود اللبنانية منذ اندلاع الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

آخر كلمات المراسلة فرح عمر قبل استشهادها

وكشفت القناة التي تعمل لديها فرح عمر عن آخر رسائلها، والتي جاءت قبل نحو ساعة من استشهادها والتي قالت فيها: «افتتحت المقاومة عملياتها اليوم منذ الصباح الباكر ردا على استهداف منازل المدنيّين يوم أمس».. مؤكدة أنها لن تتهاون في استهداف المدنيين، خاصةً أن الاحتلال بعد كل ضربة موجعة يتلقاها وبعد أن قامت المقاومة بـ8 عمليات يوم أمس تجدد التأكيد عدم تهاون، متابعة: «لا زلنا في ساعات الصباح الأولى، وننتظر ونتابع أي تطورات من المفترض أن تطرأ».

ونعت القناة الشهيدين قائلة إنّ «الزميلين فرح عمر وربيع المعماري استشهدا من جراء استهداف إسرائيلي مباشر، وأن الاحتلال استهدف موكب القناة بشكل مباشر ومقصود قطعا»، مؤكدةً استمرارهم في التغطية والعمل الصحفي في غزة والضفة وفلسطين ولبنان.

ليست فرح عمر وحدها.. الاحتلال يستهدف الإعلاميين

وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف من قبل الإعلاميين والصحفيين اللبنانيين في 13 أكتوبر الماضي، إذ قصفت طائرات الاحتلالي محيط بلدة «علما الشعب» في أثناء تغطيتهم الوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبد الله وإصابة آخرين.

فيما أعلنت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك ارتفاع عدد ضحايا الصحفيين في قطاع غزة جراء قص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 48 صحفيا في قطاع غزة.