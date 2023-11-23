باحث: كل الأطراف مستفيدة من الهدنة في غزة.. الحرب تهدد الأمن بالإقليم

قال محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ كل الأطراف مستفيدة من الهدنة في قطاع غزة، مشددًا على أن النظر لهذه الحرب يتجاوز مسألة المنتصر والمهزوم، فالكل خاسر على المستويات كافة، بسبب تهديد الأمن في الإقليم ككل.

أكثر من 14 ألف شهيد

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هذه الهدنة أمر مهم على أكثر من مستوى بسبب تصاعد الأزمات الإنسانية داخل قطاع غزة إلى حد غير مسبوق، فقد تجاوز عدد الشهداء 14 ألف شهيد، والنسبة الأكبر منهم أطفال ونساء، فضلا عن عددٍ ضخم من الجرحى، وخروج المنظومة الصحية من الخدمة».

أهمية الهدنة

وتابع باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «إقرار الهدنة يمنح فرصة وبعض الوقت للأطراف الوسيطة وخاصة الدولة المصرية للتحرك على أكثر من مستوى للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار».