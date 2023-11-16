ميناء دمياط يستقبل 10 سفن ويصدر 18 ألف طن بضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن تجارية، بينما غادر 8 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18 ألف طن، تشمل 8922 طن يوريا، و4087 طن رمل، و1950 طن مولاس، و3400 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69 ألف طن، تشمل 12 ألف طن خردة، و9615 طن سكر، و1610 طن خشب زان، و12 ألف طن قمح، و22 ألف طن ذرة، و8 آلاف طن فول، و2622 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 184 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3957 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في ميناء دمياط من القمح 83 ألف طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 400 ألف طن.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1204 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5293 شاحنة.