محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي

عاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة نتيجة اصطدام سيارة نقل به، ما أدى الي تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به، الاتجاه القادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أي إصابات أو تلفيات.

التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل

وأضاف محافظ الجيزة، أن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدت فوراً بالمكان وقامت بأجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين .

عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها

واضاف محافظ الجيزة بأنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، إضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الأحترازية المتبعة للتأمين.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاة؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.