«التضامن»: مصر قدمت 20 ألف طن مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات المقدمة من مصر إلى قطاع غزة حتى الآن، ضمن جهود دعم الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جواره في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف غزة منذ نحو شهر ونصف.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إنّ مصر والمجتمع المدني قدّما حتى الآن إلى قطاع غزة نحو 20 ألف طن من المساعدات، إلى جانب المساعدات التي تقدم من الدول الأخرى.

وأكدت القباج، أنّ جمعية الهلال الأحمر تحرص على توزيع المساعدات على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى عدد متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث يتراوح عدد متطوعيه نحو 30 ألف متطوع، كما أنّ الجمعية استقبلت نحو 10 آلاف متطوع جدد.