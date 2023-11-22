الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل الجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

أفاد تلفزيون فلسطين في نبأ عاجل، وصول 14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني برفقة الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود، لإجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الجنوب.

نقل الجرحي إلى مستشفيات جنوب القطاع

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإنه سيتم نقل مرضى الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، والجرحى إلى المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصف وغارات مكثفة وعنيفة على قطاع غزة منذ نحو 46 يومًا، وتحديدًا منذ السابع من أكتوبرالماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 13 ألف مواطن، وتخطى عدد الجرحي والمصابين 32 ألف شخص قبل الإعلان فجر اليوم عن التوصل لهدنة إنسانية تبدأ من غد الخميس في الساعة السادسة والنصف صباحًا.