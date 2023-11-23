«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن مطالبات مصر والأردن بوقف دائم لإطلاق النار

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمطالبات مصر والأردن بوقف إطلاق النار، بعنوان «مصر والأردن تطالبان بوقف دائم لإطلاق النار في غزة».

مصر والأردن من أكثر الدول المنخرطة في فلسطين

وقال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إنّ مصر والأردن من أكثر الدول المنخرطة في القضية الفلسطينية والظروف الحالية والصراع الدائر داخل الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين مصر والأردن منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر متواصل على مدار الساعة.

وأضاف «زلطة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولتين يعملان سويا بشكل مستمر سواء فيما يتعلق بالمساعدات والجهود الدبلوماسية والسياسية لمحاولة إحداث أي نقطة تقدم في وقف هذا الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، فضلا عن وقف ألة الحرب المستمرة على مدار الساعة.