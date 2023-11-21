تفاصيل زيارة ولي عهد الأردن إلى مصر.. يشرف على تجهيز المساعدات المقدمة لغزة

جهود متواصلة تبذلها مصر والدول العربية من أجل دعم أشقائنا في غزة، بينها وصول ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى مطار العريش، لزيارة الجرحى الفلسطينيين.

ولي عهد الأردن يدعم أهالي غزة

ووصل ولي عهد الأردن على متن طائرة عسكرية أردنية، أمس، وكان بمرافقته كوادر طبية لشغل المستشفى الميداني بغزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت «القاهرة الإخبارية» بأنّ زيارة ولي العهد تهدف إلى الاطلاع على عملية تجهيز المساعدات والمستشفى الميداني المقرر أن يكون في خان يونس.

مواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين

وقال ولي العهد الأردني إن المملكة ستواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه سيتابع يوميا الفرق الطبية العاملة في غزة.

من جانبه أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن فريق السفارة الأردنية في القاهرة يتواجد في معبر رفح المصري من أجل إجلاء 229 مواطنًا أردنيًا من غزة، وذلك بعد السماح لهم بالمغادرة عبر المعبر.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في قطاع غزة من أجل تأمين إجلائهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر يبلغ عدد المواطنين الأردنيين في غزة، 741 وفقا لقوائم وزارة الخارجية الأردنية.