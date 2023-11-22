موعد مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستهل النادي الأهلي مشواره في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بلقاء ميدياما الغاني حيث يأمل المارد الأحمر في الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، بعد أن فقد بطولة السوبر الأفريقي منذ أسابيع والتي حسمها صن دوانز على حساب الوداد.

ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي توج به العام الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما الغاني في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

ويأتي موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل في التاسعة مساءً بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وتُذاع مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها المالك الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي عبر التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورتس والتي توفر فقرات فنية متنوعة.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.