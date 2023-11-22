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عاجل.. تطور مفاجئ في رحيل نجم الأهلي

كتب:

علي سمير
03:12 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي

أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي

فتحت إدارة النادي الأهلي، الباب لرحيل المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصادر مطلعة داخل النادي الأهلي كشفت أن لجنة تخطيط الكرة ناقشت ملف رحيل أليو ديانج مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمعرفة موقف المدرب النهائي من لاعب خط الوسط.. ولمطالعة التفاصيل الكاملة اضغط هنــا.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات ‏دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

 

 

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بقلم علي سمير