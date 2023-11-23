«الدواء» تحذّر الفتيات والسيدات من الخلطات الشعبية لتفتيح الوجه

أصدرت هيئة الدواء بيانا مقتضبا، حذّرت فيه الفتيات والسيدات من الخلطات الشعبية لتفتيح الوجه، وبينها طحن أقراص الدواء لعمل «ماسكات»، موضحة أنّ الخلطات تتسبب في آثار جانبية وتفاعلات وحساسية في الجلد.

تفاعلات وحساسية للجلد

ونصحت هيئة الدواء، الفتيات والسيدات حال تعرضهم لآثار جانبية للخلطات، بالرجوع إلى الطبيب المختص لوصف الأدوية المناسبة، والصيدلي لتحديد الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية، لأنه الخبير الأول بالدواء.​