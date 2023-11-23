رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الدواء» تحذّر الفتيات والسيدات من الخلطات الشعبية لتفتيح الوجه

كتب:

مريم الخطري
12:17 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

أصدرت هيئة الدواء بيانا مقتضبا، حذّرت فيه الفتيات والسيدات من الخلطات الشعبية لتفتيح الوجه، وبينها طحن أقراص الدواء لعمل «ماسكات»، موضحة أنّ الخلطات تتسبب في آثار جانبية وتفاعلات وحساسية في الجلد.

تفاعلات وحساسية للجلد

ونصحت هيئة الدواء، الفتيات والسيدات حال تعرضهم لآثار جانبية للخلطات، بالرجوع إلى الطبيب المختص لوصف الأدوية المناسبة، والصيدلي لتحديد الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية، لأنه الخبير الأول بالدواء.​

 

اقرأ المزيد:

رابط الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية ومستحضرات التجميل.. تعرف عليه

تعليمات استخدام علاج البهاق الجديد على الجلد.. ابعد عن الآثار الجانبية

«الصحة» توضح الآثار الجانبية للقاح كورونا: تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية

«هيئة الدواء» توضح آلية التكيّف مع الآثار الجانبية لعلاج السرطان

كيف تفرق بين الآثار الجانبية للّقاح وأعراض الإصابة بكورونا؟طبيب يجيب
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.